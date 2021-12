Sonia Bruganelli assente al Grande Fratello Vip | ecco da chi verrà sostituita FOTO

(Di giovedì 30 dicembre 2021) In questi giorni sono trapelate molte voci circa la possibilità di vederefuori dalVip. A seguito di alcune discussioni avute con Alfonso Signorini, la donna sembrava aver preso la decisione di andare via. Ad ogni modo, la verità non è del tutto questo. La protagonista sarànel corso della L'articolo proviene da KontroKultura.

.push({}); Chi segue il GF Vip su Mediaset Extra non potrà non essere d'accordo con quello cheha detto lunedì scorso ad Alessandro Bascian o: " Certo, tu ti sei buttato su Sophie, ma se Soleil avesse detto di sì a quest'ora stavi con lei" . Il nuovo arrivato potrà darla a bere ...In queste ore si è molto parlato della sostituzione che tra qualche giorno ci sarà della opinionistache in vacanza per festeggiare il capodanno, lascerà il suo posto libero. Prima si era detto che andava via dopo la lite con Alfonso Signorini ma la moglie di Paolo Bonolis ha ...Vediamo chi sarà la prossima opinionista del GFVip che ha avuto a che fare con Paolo Bonolis. La decisione che i giornali non si aspettavano.In queste ore si è molto parlato della sostituzione che tra qualche giorno ci sarà della opinionista Sonia Bruganelli che in vacanza per festeggiare il capodanno, lascerà il suo posto libero. Prima si ...