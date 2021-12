Sondaggi politici oggi 30 dicembre 2021: il Pd chiude l’anno in testa. Sul podio Fratelli d’Italia e Lega (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sondaggi politici oggi 30 dicembre 2021 Sondaggi politici ELETTORALI oggi – Si chiude il 2021 dei Sondaggi, e questo è stato senz’altro un anno d’oro per il Pd. I dem, dopo l’arrivo di Enrico Letta alla guida del partito, hanno recuperato terreno fino a conquistare la vetta della classifica delle intenzioni di voto degli italiani. Una crescita nei consensi certificata lo scorso ottobre con il trionfo alle amministrative. Di contro le forze sovraniste, Lega e Fratelli d’Italia, hanno perso la spinta propulsiva dei mesi scorsi, pur restando comunque sul podio. In caduta libera il M5S a guida Giuseppe Conte. Secondo la media dei ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 dicembre 2021)30ELETTORALI– Siildei, e questo è stato senz’altro un anno d’oro per il Pd. I dem, dopo l’arrivo di Enrico Letta alla guida del partito, hanno recuperato terreno fino a conquistare la vetta della classifica delle intenzioni di voto degli italiani. Una crescita nei consensi certificata lo scorso ottobre con il trionfo alle amministrative. Di contro le forze sovraniste,, hanno perso la spinta propulsiva dei mesi scorsi, pur restando comunque sul. In caduta libera il M5S a guida Giuseppe Conte. Secondo la media dei ...

Advertising

fatuciuccio : @mariamacina No, infatti siete sotto il 2%... ???? - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: Guardando indietro di 12 mesi è possibile notare che nel 2021 non ci sono state grandi evoluzioni degli equilibri politici… - InfinitoIsacco : RT @massimodigiamb1: @elio_vito #elioexit è un anno che ti ripeto la storiella, penso che diranno che sono petulante, ma tu hai il prosci… - SerglocSergio : RT @SerglocSergio: Sondaggi politici, è l’anno di Letta: il #Pd chiude in testa, staccati Fratelli d’Italia e Lega - SerglocSergio : Sondaggi politici, è l’anno di Letta: il #Pd chiude in testa, staccati Fratelli d’Italia e Lega -