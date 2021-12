“Solo rimandato, ma certo”. Draghi, la frase rubata: dal 5 gennaio, chi non potrà più andare a lavoro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal 5 gennaio chi non è vaccinato non potrà più recarsi a lavoro. È la “mossa finale” che Mario Draghi avrebbe deciso di operare, almeno stando a quanto riportato da Repubblica, secondo cui il provvedimento non è ancora stato messo nero su bianco soltanto perché si intende dare alle aziende il tempo di adeguarsi, adoperando le giuste contromisure. L'idea di estendere il super green pass a tutti i lavoratori era stata fortemente sponsorizzata dal ministro forzista Renato Brunetta e aveva trovato il sostegno quasi unanime della conferenza delle Regioni, guidata dal leghista Massimiliano Fedriga. “L'Italia, nella lotta al Covid, ha assunto un vantaggio rispetto agli altri Paesi che rischiamo di perdere con provvedimenti parziali - è il pensiero di Brunetta - ci sono stati dei veti e capisco perfettamente la posizione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal 5chi non è vaccinato nonpiù recarsi a. È la “mossa finale” che Marioavrebbe deciso di operare, almeno stando a quanto riportato da Repubblica, secondo cui il provvedimento non è ancora stato messo nero su bianco soltanto perché si intende dare alle aziende il tempo di adeguarsi, adoperando le giuste contromisure. L'idea di estendere il super green pass a tutti i lavoratori era stata fortemente sponsorizzata dal ministro forzista Renato Brunetta e aveva trovato il sostegno quasi unanime della conferenza delle Regioni, guidata dal leghista Massimiliano Fedriga. “L'Italia, nella lotta al Covid, ha assunto un vantaggio rispetto agli altri Paesi che rischiamo di perdere con provvedimenti parziali - è il pensiero di Brunetta - ci sono stati dei veti e capisco perfettamente la posizione di ...

