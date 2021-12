(Di giovedì 30 dicembre 2021) Mentre resta un mistero il presunto ingresso saltato diDuran nella Casa del Grande Fratello Vip, glisi divertono conalimentando dubbi sulla coppia. Lo scorso lunedì, durante la puntata su Canale 5,è “tornato” ma in collegamento da casa sua.: i dubbi suBelli e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Soleil svela a Davide Silvestri cosa le hanno detto gli autori su Alex e Delia: “Forse si sono lasciati” #gfvip - aleVurchio : RT @DiSoia: CLARISSA CHE SVELA I CAPPOTTINI DI MANILA VERSO SOLEIL LA AMO. #GFVIP - DiSoia : CLARISSA CHE SVELA I CAPPOTTINI DI MANILA VERSO SOLEIL LA AMO. #GFVIP - AntoSoleKat : Regia #gfvip credete veramente che cambiando inquadrature e censurando possiate cambiare la nostra percezione dei f… - soleil_sorge : lulu che svela che grande amica di merda e sophie. #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil svela

... che dal canto suo sarebbe sul punto di fare il percorso contrario e entrare nella Casa più spiata d'Italia e ritrovare cosìSorge . Nella lettera, Belli le dichiara tutto il suo amore e...Giacomo Urtisun presunto retroscena del passato sentimentale di Miriana Trevisan . Il chirurgo plastico dei ... Giacomo si è lasciato andare raccontando un retroscena su Miriana aSorge ...Soleil svela a Davide Silvestri cosa le hanno detto gli autori in confessionale su Alex e Delia: “Forse si sono lasciati”. I loro dubbi.Francesca Cipriani si sposa per davvero. Dopo che il fidanzato Alessandro Rossi le ha chiesto la mano sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, la showgirl ha svelato in una intervista alcuni dettag ...