Soleil Sorge scopre dell’entrata di Delia al GF Vip, la Duran minaccia querele e annuncia: “Non ho il Covid” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Delia Duran non è ancora entrata al GF Vip e già sta creando scompiglio nel mondo del gossip. Diverse testate hanno annunciato l’ingresso della rivale di Soleil Sorge nel reality il 3 gennaio, ma poi ieri sera Deianira Marzano ha dichiarato che la donna sarebbe risultata positiva al Covid. Il rumor sullo slittamento del suo arrivo al GF ha iniziato a circolare ovunque e la moglie di Alex Belli oggi è intervenuta. La modella sudamericana ha assicurato di essere negativa al CoronaVirus ed ha anche minacciato azioni legali contro chi ha lanciato la notizia della sua positività. “Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid-19. Tale informazione rientra nella sfera della ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 dicembre 2021)non è ancora entrata al GF Vip e già sta creando scompiglio nel mondo del gossip. Diverse testate hannoto l’ingresso della rivale dinel reality il 3 gennaio, ma poi ieri sera Deianira Marzano ha dichiarato che la donna sarebbe risultata positiva al. Il rumor sullo slittamento del suo arrivo al GF ha iniziato a circolare ovunque e la moglie di Alex Belli oggi è intervenuta. La modella sudamericana ha assicurato di essere negativa al CoronaVirus ed ha ancheto azioni legali contro chi ha lanciato la notizia della sua positività. “Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al-19. Tale informazione rientra nella sfera della ...

