Soleil Sorge | le confidenze sul suo passato | “ho amato due uomini insieme”

(Di giovedì 30 dicembre 2021)serali nel giardino di casa di Cinecittà:ha fatto una confidenza a Nathaly Caldonazzo, con la quale sta nascendo una bella amicizia In giardino ieri seraha confidato qualcosa del suoa Nathaly Caldonazzo. Tra le due donne sta nascendo un bel rapporto d’amicizia. Cosìsi è lasciata andare a delle. “Se io non fossi stata innamorata, o con un’altra persona in mente, sicuramente ci sarebbe stata attrazione più… io ho un’altra persona fuori di cui sono innamorata. Non ho mai nascosto che, senza offesa, ho una persona fuori che non vedo l’ora di vivermi” riporta Blogtivvù. Poi su Alex ha aggiunto: Mi sono innamorata ma non posso dire che è il mio fidanzato ma sono innamorata persa di questa ...

Brutte notizie per Delia Duran . La modella, che per mesi ha animato le dinamiche all'interno della casa del GF Vip con la telenovela tra Alex Belli e, doveva fare il suo ingresso nel reality proprio tra qualche giorno. Per movimentare un po' la situazione al GF Vip , Alfonso Signorini aveva pensato di far entrare la moglie dell'attore ...Ovviamente in tanti sono curiosi di sapere cosa accadrà tra Delia equando l'ex moglie di Belli sarà all'interno della Casa. Le due nelle passate puntate se ne sono dette di tutti i ...Confidenze serali nel giardino di casa di Cinecittà: Soleil Sorge ha fatto una confidenza a Nathaly Caldonazzo, con la quale sta nascendo una bella amicizia In giardino ieri sera Soleil Sorge ha ...Clamoroso imprevisto al GF Vip 6. Infatti la nuova concorrente non potrà entrare a causa Covid-19: telespettatori senza parole.