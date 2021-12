Soleil Sorge crede che Alex e Delia si siano lasciati, ma arriva la sorpresa (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono passate ormai diverse settimane dall’addio di Alex Belli alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma l’attore non smette di essere al centro delle polemiche. Nonostante il brusco confronto avuto in puntata, Soleil ha ammesso di sentire la mancanza di Belli, al quale si era legata moltissimo e dal quale dipendeva spesso il suo umore. Nel frattempo, Sorge ignora completamente che a Cinecittà sta per fare il suo ingresso Delia Duran – la rivale nonché compagna di Alex – anche se sembra che la trionfale apparizione dovrà aspettare qualche settimana in più. Non essendo a conoscenza di questa anticipazione avendo visto Alex completamente solo a casa, durante l’ultimo collegamento con lo studio, Soleil crede che l’attore e la showgirl si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono passate ormai diverse settimane dall’addio diBelli alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma l’attore non smette di essere al centro delle polemiche. Nonostante il brusco confronto avuto in puntata,ha ammesso di sentire la mancanza di Belli, al quale si era legata moltissimo e dal quale dipendeva spesso il suo umore. Nel frattempo,ignora completamente che a Cinecittà sta per fare il suo ingressoDuran – la rivale nonché compagna di– anche se sembra che la trionfale apparizione dovrà aspettare qualche settimana in più. Non essendo a conoscenza di questa anticipazione avendo vistocompletamente solo a casa, durante l’ultimo collegamento con lo studio,che l’attore e la showgirl si ...

Advertising

soleil_sorge : sophie ha iniziato la “frequentazione” con gianmaria perché era l’ex di soleil. sophie si e avvicinata ad alessand… - soleil_sorge : “amore lo tranquillizzi tu che sai che lui è fortissimo” VALERIA???????????? #gfvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e la frase sul seno di Soleil Sorge: “Guarda, non c’è… - _jenniiifer__ : RT @Soleilandia: Giacomo: 'Però la gente ti ama perché ti vede struccata, ti vuole vedere cosí, la gente vuole sapere: Soleil Sorge come vi… - Giusy12053168 : RT @Soleilandia: Giacomo: 'Però la gente ti ama perché ti vede struccata, ti vuole vedere cosí, la gente vuole sapere: Soleil Sorge come vi… -