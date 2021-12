Soleil Sorge confida il suo passato | “Ho amato due uomini insieme”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Le confidenze diieri sera si è ritrovata a fare alcune confidenze a Nathaly Caldonazzo durante una chiacchierata in giardino. Tra le due si sta creando una bella amicizia e non mancano occasione di raccontarsi frammenti della propria vita recente e passata. Così l’influencer ha avuto modo di spiegare qualcosa in L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Natalia42707781 : #alexbelli Invece io vorrei Soleil Sorge fuori da questo noiosissimo teatrino. E' bella, carismatica, poliglotta, s… - Natalia42707781 : Io invece vorrei Soleil Sorge fuori da questo tristissimo teatrino. E' bella, carismatica, poliglotta, sfacciata, l… - GranS0leil : Poi casualmente proprio Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge colpiti da un attacco hacker su ICloud, e se avesser… - infoitcultura : GF Vip, Soleil Sorge lo ammette: “Alex Belli mi ha deluso però mi manca” - infoitcultura : Soleil Sorge ripensa ad Alex Belli: “Mi manca un sacco” -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Brutte notizie per Delia Duran . La modella, che per mesi ha animato le dinamiche all'interno della casa del GF Vip con la telenovela tra Alex Belli e, doveva fare il suo ingresso nel reality proprio tra qualche giorno. Per movimentare un po' la situazione al GF Vip , Alfonso Signorini aveva pensato di far entrare la moglie dell'attore ...Ovviamente in tanti sono curiosi di sapere cosa accadrà tra Delia equando l'ex moglie di Belli sarà all'interno della Casa. Le due nelle passate puntate se ne sono dette di tutti i ...Salta l'ingresso di Delia Duran fissato per questo lunedì 3 gennaio nella Casa del Gf Vip 6: qual è il motivo? Scopriamolo insieme ...Nella casa del Grande Fratello Vip Alessandro e Sophie sono sempre più vicini, ma l’ex tronista confessa qualche dubbio a Manila ...