"Smentite tutte le previsioni". Bollettino, oltre 126mila contagi: tsunami-Omicron, Italia condannata al lockdown? (Di giovedì 30 dicembre 2021) I nuovi casi di Covid stanno aumentando in Italia con una velocità molto maggiore a quella che ci si aspettava, con le previsioni che fissano il picco a metà gennaio: fino ad allora, il Paese potrebbe ritrovarsi letteralmente sommerso dalla variante Omicron. Il Bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 126.888 contagiati, 22.246 guariti e 156 morti a fronte di 1.150.352 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è schizzato all'11% (+1,5 rispetto a ieri). Per fortuna il vaccino funziona e pure molto bene nel prevenire lo sviluppo della malattia, ma con questi numeri e con oltre 5 milioni di non vaccinati gli ospedali subiscono una lenta ma costante crescita dei pazienti. Oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +288 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) I nuovi casi di Covid stanno aumentando incon una velocità molto maggiore a quella che ci si aspettava, con leche fissano il picco a metà gennaio: fino ad allora, il Paese potrebbe ritrovarsi letteralmente sommerso dalla variante. Ildi oggi, giovedì 30 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 126.888ati, 22.246 guariti e 156 morti a fronte di 1.150.352 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è schizzato all'11% (+1,5 rispetto a ieri). Per fortuna il vaccino funziona e pure molto bene nel prevenire lo sviluppo della malattia, ma con questi numeri e con5 milioni di non vaccinati gli ospedali subiscono una lenta ma costante crescita dei pazienti. Oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +288 ...

