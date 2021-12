Smacchiatutto dai da te super efficace | preparalo così!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 30 dicembre 2021)dai da te davveroL’avete cercato ovunque senza trovarlo mai, ed invece, esiste eccome unodavvero! Ma le buone notizie non finiscono qui! Potete realizzarlo con il fai di te a costo zero o quasi. Di cosa si tratta? È presto detto: della birra! Incredibile vero? Parliamo di una bevanda più amata in estate, freschissima e dissetante, ma capita di non finire il contenuto di lattine e bottiglie. Se resta aperte nel frigorifero, si sa, perde aroma e gas, così finisce spesso per essere gettata nel lavandino. Alt! Aspettate un attimo e conservatela, possiede virtù che la rendono riutilizzabile e utilissima! Curiose di sapere come fare? Iniziamo!dai da te davvero: ...