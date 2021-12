Slittino naturale | Campionati Italiani 2021 | titoli per Alex Gruber ed Evelin Lanthaler nei singoli

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Idisu pistasi sono disputati a San Martino in Badia. Nella categoria senior nel doppio maschile vittoria per Patrick Pigneter e Florian Clara, primi in 1’00?25, davanti a Lambacher/Lambacher, secondi, e ad AntonGenetti/Unterholzer, terzi. Nel singolo tra gli uomini il campione è, primo in 1’52?02, che ha preceduto Patrick Pigneter, secondo a 0?37, e Florian Clara, terzo a 0?74, mentre tra le donne il titolo è andato ad, prima in 1’53?82, davanti a Greta Pinggera, seconda a 1?56, ed a Nadine Staffler, terza a 3?37. Per quanto concerne igiovanili successi tra gli uomini di Danielnella ...

I Campionati Italiani di slittino su pista naturale 2021 si sono disputati a San Martino in Badia. Nella categoria senior nel doppio maschile vittoria per Patrick Pigneter e Florian Clara, primi in 1' ...