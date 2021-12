Slittino: a Winterberg tappa di Capodanno per la Coppa del Mondo. Dominik Fischnaller ci prova (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una tappa inedita non per la location, ma per il programma. Torna infatti la Coppa del Mondo di Slittino dopo la pausa natalizia: di solito si ripartiva nel week-end dell’Epifania, in questa stagione invece appuntamento a Capodanno, visto un calendario compresso con le Olimpiadi di Pechino. Gare previste in quel di Winterberg, in Germania, come di consueto tra sabato e domenica, 1 e 2 gennaio 2022: il primo dell’anno da seguire il doppio ed il singolo maschile, il giorno successivo invece spazio al singolo femminile e team relay. Slittino, Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Winterberg. Dominik Fischnaller guida gli azzurri Proverà a farsi sotto in chiave classifica il nostro ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Unainedita non per la location, ma per il programma. Torna infatti ladeldidopo la pausa natalizia: di solito si ripartiva nel week-end dell’Epifania, in questa stagione invece appuntamento a, visto un calendario compresso con le Olimpiadi di Pechino. Gare previste in quel di, in Germania, come di consueto tra sabato e domenica, 1 e 2 gennaio 2022: il primo dell’anno da seguire il doppio ed il singolo maschile, il giorno successivo invece spazio al singolo femminile e team relay.del: i convocati dell’Italia perguida gli azzurri Proverà a farsi sotto in chiave classifica il nostro ...

