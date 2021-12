Sky, TV8 o Cielo? Dove vedere MasterChef Italia 11, streaming gratis e diretta tv terza puntata (Di giovedì 30 dicembre 2021) C’è grande attesa per l’undicesima edizione di MasterChef Italia che prenderà il via giovedì 16 dicembre alle ore 21.15 e durerà fino a giovedì 3 marzo, per un totale di dodici puntate e ventiquattro episodi. Gli aspiranti chef saranno scelti nelle prime due puntate totalmente dedicate ai casting. Confermati i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) C’è grande attesa per l’undicesima edizione diche prenderà il via giovedì 16 dicembre alle ore 21.15 e durerà fino a giovedì 3 marzo, per un totale di dodici puntate e ventiquattro episodi. Gli aspiranti chef saranno scelti nelle prime due puntate totalmente dedicate ai casting. Confermati i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

novasocialnews : Adele, One Night Only: stasera su Tv8 il concerto e l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey - soundsblogit : Adele, One Night Only: stasera su Tv8 il concerto e l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey - Peppe_FN : RT @queenmarii1993: Quali sono i programmi preferiti del 2021? Esprimi le tue preferenze ?? #AscoltiTv #tvtime #Rai #Mediaset #Rai1 #Rai2 #… - queenmarii1993 : Quali sono i programmi preferiti del 2021? Esprimi le tue preferenze ?? #AscoltiTv #tvtime #Rai #Mediaset #Rai1… - rosatoeu : Digitale terrestre: come non perdere TV8, Cielo e Sky TG24 da gennaio. -