SKY: "Tuanzebe e Kim Min-jae obiettivi del Napoli. Fazio offerto dalla Roma, su Insigne…" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Napoli interessato a Tuanzebe e Kim Min-jae. La Roma ha offerto il difensore Fazio. Insigne verso l'addio. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport 24, ai microfoni di radio Marte ha fatto il punto sui movimenti del club azzurro: IL Napoli SU Tuanzebe E KIM MIN-JAE "Osimhen? Adesso diventa quasi un braccio di ferro, forse lo potevamo già immaginare. Lui aveva voglia di giocare la Coppa d'Africa, il discorso del COVID-19 ha frenato i piani anche di giocare contro la Juventus per poi tornare in Africa. La lunghissima prognosi data dal Napoli rientrava in questa situazione, per obbligarlo a fare una visita. Va bene tutto ma i giocatori lo stipendio lo percepiscono dai club. Giusto che i club debbano interessarsi alla salute dei ...

