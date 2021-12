Sky Cinema Harry Potter, dal 1° al 16 gennaio si accende il canale tematico (Di giovedì 30 dicembre 2021) Arriverà il 1° gennaio, a Capodanno, alle 9 del mattino l’attesissima retrospettiva targata Max Original, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. In Italia sarà in prima tv assoluta su Sky su un canale interamente dedicato, Sky Cinema Harry Potter e in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA. La reunion di Harry Potter è alle porte Come annunciato, la speciale retrospettiva regalerà ai fan un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe Cinematografiche più amate di sempre, proponendo una reunion fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e ad altri stimati membri del cast e i registi che hanno partecipato alla realizzazione degli otto film della saga Harry ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 dicembre 2021) Arriverà il 1°, a Capodanno, alle 9 del mattino l’attesissima retrospettiva targata Max Original,20th Anniversary: Return to Hogwarts. In Italia sarà in prima tv assoluta su Sky su uninteramente dedicato, Skye in streaming su NOW, in contemporanea con gli USA. La reunion diè alle porte Come annunciato, la speciale retrospettiva regalerà ai fan un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghetografiche più amate di sempre, proponendo una reunion fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e ad altri stimati membri del cast e i registi che hanno partecipato alla realizzazione degli otto film della saga...

