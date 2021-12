Skateboard | le finaliste del park femminile a Tokyo 2020 vincono il premio fair play

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il, riconoscimento assegnato dall’InternationalCommittee (CIFP), va alledeldello, per la loro reazione dopo la caduta occorsa alla campionessa del mondo in carica, Misugu Okamoto. Okamoto era una delle cinque teenager in finale ed era la favorita per l’oro, dopo aver vinto le qualificazioni, ma è caduta nell’ultimo round chiudendo quarta alle spalle delle connazionali Sakura Yosozumi e Kokona Hiraki, prima e seconda, e della britannica Sky Brown, terza. Dopo la caduta, Okamoto è stata portata fuori in spalla dalle rivali, che hanno riconosciuto il suo talento e l’hanno supportata dopo la delusione per il podio mancato. Oltre ...