Silvia Ussai su Covid-19 e vaccini | “Ripensare al concetto di protezione indiretta”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 dicembre 2021), medico farmacologo e membro della Società Italiana di Farmacologia Clinica, sottolinea l’importanza dell’immunità di gregge per affrontare la nuova fase pandemica Milano, 30 Dicembre 2021.“Si definisce, comunemente conosciuta come immunità di gregge, la condizione per cui quando la maggior parte della popolazione è immune ad una certa malattia infettiva, fornisceanche a coloro che non lo sono”. Introduce così il dibattito sul tema dell’immunità di gregge la dottoressa, medico farmacologo e membro della Società Italiana di Farmacologia Clinica. In Italia oltre il 90% dei bambini risulta vaccinato contro il morbillo, e questo livello di copertura offreanche agli individui non ...