Si sente male davanti al marito: muore in viaggio di nozze (Di giovedì 30 dicembre 2021) Marzia Saddemi, avvocato e docente universitario, è morta durante il viaggio di nozze per un infarto. La 36enne insegnava all'università Statale di Milano Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Marzia Saddemi, avvocato e docente universitario, è morta durante ildiper un infarto. La 36enne insegnava all'università Statale di Milano

