Si ribalta con il trattore ferito agricoltore 46enne di Lanciano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Chieti - Incidente agricolo oggi a Lanciano nelle campagne di contrada Villa Andreoli, dove un uomo di 46 anni, di Lanciano, che era alla guida di un trattore gommato con carretto posteriore al seguito, si è ribaltato in un tratto scosceso in un terreno di sua proprietà e si è tranciato il piede destro. L'incidente sul lavoro si è verificato attorno a mezzogiorno. L'uomo non ha avuto danni maggiori grazie all'accortezza di aver alzato la barra di sicurezza del mezzo. E' stato lo stesso ferito ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Non essendo disponibile l'elisoccorso, il ferito è stato poi trasferito in ambulanza all'ospedale di Chieti per essere sottoposto a intervento specialistico per riattaccargli il piede ...

