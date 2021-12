Serie tv Netflix a gennaio 2022, da Ozark 4 a Incastrati con Ficarra e Picone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cosa c’è di meglio che iniziare il nuovo anno con una lista di Serie tv Netflix a gennaio 2022? Dai ritorni più attesi a curiosi debutti, il primo mese dell’anno offre titoli per chiunque. Ecco una lista di Serie tv Netflix a gennaio 2022 da non perdere. Il 1° gennaio è disponibile Incastrati, la prima Serie tv di Ficarra e Picone. La trama segue quella di due sfortunati tecnici della tv che si ritrovano per caso sulla scena di un delitto. Per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai. Il 14 gennaio, After Life ci saluta con la terza e ultima stagione, in arrivo a due anni di distanza dal secondo capitolo. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cosa c’è di meglio che iniziare il nuovo anno con una lista ditv? Dai ritorni più attesi a curiosi debutti, il primo mese dell’anno offre titoli per chiunque. Ecco una lista ditvda non perdere. Il 1°è disponibile, la primatv di. La trama segue quella di due sfortunati tecnici della tv che si ritrovano per caso sulla scena di un delitto. Per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai. Il 14, After Life ci saluta con la terza e ultima stagione, in arrivo a due anni di distanza dal secondo capitolo. ...

