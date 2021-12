Serie C, Ghirelli: «La Lega Pro ha avuto una funzione sociale. Presidenti eroici» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il presidente della Lega Pro Ghirelli ha tirato le somme del 2021 della Serie C Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in una intervista rilasciata a “LaCasadiC” ha tirato le somme del 2021 della Serie C. VALORE sociale – «I nostri club hanno svolto una funzione sociale. Lì c’è stata un’altra funzione sociale perché almeno due ore abbiamo garantito a chi ci ha seguito attraverso la televisione, la radio il web o nei racconti un pò di serenità. Non intera perché il dolore era tanto però abbiamo garantito almeno dei momenti di pausa rispetto a quella pressione terribile che c’è stata in quei mesi». Presidenti eroici – «Nello stesso tempo è stato anche un modo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il presidente dellaProha tirato le somme del 2021 dellaC Francesco, presidente dellaPro, in una intervista rilasciata a “LaCasadiC” ha tirato le somme del 2021 dellaC. VALORE– «I nostri club hanno svolto una. Lì c’è stata un’altraperché almeno due ore abbiamo garantito a chi ci ha seguito attraverso la televisione, la radio il web o nei racconti un pò di serenità. Non intera perché il dolore era tanto però abbiamo garantito almeno dei momenti di pausa rispetto a quella pressione terribile che c’è stata in quei mesi».– «Nello stesso tempo è stato anche un modo ...

Advertising

DiMarzio : #SerieC | La video-intervista al presidente della @LegaProOfficial ??'Siamo il calcio che fa bene al Paese' - sportli26181512 : Ghirelli: 'Favorevole all'obbligo vaccinale per i giocatori. Il calcio non si può fermare': Il presidente della Leg… - zazoomblog : Serie C Ghirelli: “Vaccinazione obbligatoria? Rispondo così”. E sul caso Catania… - #Serie #Ghirelli: #“Vaccinazio… - Mediagol : Serie C, Ghirelli: “Vaccinazione obbligatoria? Rispondo così”. E sul caso Catania… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieC | La nostra video-intervista esclusiva al presidente della @LegaProOfficial. Stadi, sostenibilità, inclusività: tanti… -