Serena Grandi: "La cocaina? Figuriamoci, la mia droga è la cioccolata." (Di giovedì 30 dicembre 2021) Serena Grandi ha deciso di parlare nuovamente delle testate giornalistiche che hanno attribuito al cambiamento fisico dell'attrice il suo presunto uso di cocaina. Serena Grandi, intervistata Mercoledì 29 Dicembre 2021 da Il Corriere della Sera, è tornata a parlare del suo cambiamento fisico e del suo amore per la cioccolata, rivelando anche di non essere mai stata dipendente dalla cocaina, contrariamente a quanto è stato scritto sui giornali negli ultimi anni. "Dopo la separazione ho cominciato a mangiare e a mangiare." Ha raccontato la Grandi. "Ma è una storia di malasanità. Non ero a conoscenza di essere geneticamente ipotiroidea. Poi, dei chirurghi estetici mi hanno spinto a fare una riduzione del seno, che a me piaceva. Tinto Brass dice che i seni ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 dicembre 2021)ha deciso di parlare nuovamente delle testate giornalistiche che hanno attribuito al cambiamento fisico dell'attrice il suo presunto uso di, intervistata Mercoledì 29 Dicembre 2021 da Il Corriere della Sera, è tornata a parlare del suo cambiamento fisico e del suo amore per la, rivelando anche di non essere mai stata dipendente dalla, contrariamente a quanto è stato scritto sui giornali negli ultimi anni. "Dopo la separazione ho cominciato a mangiare e a mangiare." Ha raccontato la. "Ma è una storia di malasanità. Non ero a conoscenza di essere geneticamente ipotiroidea. Poi, dei chirurghi estetici mi hanno spinto a fare una riduzione del seno, che a me piaceva. Tinto Brass dice che i seni ...

Advertising

andrewsword2 : RT @la_gata_lova: lo so che stavate in ansia per la seconda parte @MirellaGhighi L’INTERVISTA Serena Grandi: «Ero bella come il sole, ma mi… - occhio_notizie : Michelle Hunziker e Serena Autieri, grandi amiche: la foto di una vacanza insieme #michellehunziker - Mario55674999 : @Serena_Grandi @ValerioCappelli @Corriere @RobertoRocco serena donna incantevole - MassoniSerafino : SERENA GRANDI ERA TANTO BELLA !!! - zazoomblog : Niente Serena Grandi per lAvvocato Agnelli - #Niente #Serena #Grandi #lAvvocato -