"Senza vaccino perché ho il cuore ballerino": Diana Del Bufalo si difende dalla gogna mediatica (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base”. Non è stata sufficiente la dichiarazione fatta tramite una storia sul suo profilo Instagram e fermare chi l’ha accusata di essere no-vax. L’attrice Diana Del Bufalo finisce ancora una volta nel vortice delle polemiche social dopo aver detto, in una diretta Instagram, di non essersi vaccinata. Nella storia, poi, l’attrice si è dovuta difendere ulteriormente spiegando che la dose le è stata sconsigliata dal medico perchè “per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro”. Nella stessa storia Instagram, alla pioggia di critiche e insulti che ha ricevuto dopo la diretta, con qualche eccezione di messaggi di appoggio e stima, l’attrice ha risposto: “Quando sono entrata ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Non sono vaccinatami è stato sconsigliato dal mio medico di base”. Non è stata sufficiente la dichiarazione fatta tramite una storia sul suo profilo Instagram e fermare chi l’ha accusata di essere no-vax. L’attriceDelfinisce ancora una volta nel vortice delle polemiche social dopo aver detto, in una diretta Instagram, di non essersi vaccinata. Nella storia, poi, l’attrice si è dovutare ulteriormente spiegando che la dose le è stata sconsigliata dal medico perchè “per via della genetica familiare ho il, niente di grave ma comunque lo monitoro”. Nella stessa storia Instagram, alla pioggia di critiche e insulti che ha ricevuto dopo la diretta, con qualche eccezione di messaggi di appoggio e stima, l’attrice ha risposto: “Quando sono entrata ...

Advertising

RobertoBurioni : Il casco è obbligatorio per i motociclisti. Il casco non protegge al 100%, ma al 40%. Ve lo mettete tutti senza pro… - Maurizio_Lupi : Niente quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e introdurre misure restr… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Dicembre: Governo in delirio: non si capisce nulla. Cdm-rissa – Niente bus s… - massimparisi : RT @boni_castellane: 'Sono stato intubato 4 giorni ma senza vaccino sarebbero stati almeno 5' - K_for_rats : @vulcania6 @pollo925 @2111Ludovyca @GiovyDean @MarteVivisu @gaiatortora Lol, non posso senza il vaccino. -