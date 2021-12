Selvaggia Lucarelli vs Morgan: cosa si nasconde dietro il rancore della giornalista nei confronti del cantante (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nel corso dell’edizione di Ballando con le stelle conclusa poche settimane fa, Selvaggia Lucarelli è tornata a tuonare contro Morgan, in gara con la ballerina Alessandra Tripoli. In molti hanno notato come fra di loro vi fosse particolare attrito, anche perché nessuno dei due sembrerebbe aver fatto nulla per cercare di nasconderlo. Ma cosa si nasconde dietro a tutto questo rancore? Per rispondere dobbiamo fare un salto nel passato, precisamente nel 2009. Ma andiamo con ordine e iniziamo dal loro ultimo scontro sul palco di Rai 1. Selvaggia Lucarelli: l’affondo su Morgan a Ballando con le Stelle Fra gli sconti tra Selvaggia Lucarelli e Morgan che ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nel corso dell’edizione di Ballando con le stelle conclusa poche settimane fa,è tornata a tuonare contro, in gara con la ballerina Alessandra Tripoli. In molti hanno notato come fra di loro vi fosse particolare attrito, anche perché nessuno dei due sembrerebbe aver fatto nulla per cercare dirlo. Masia tutto questo? Per rispondere dobbiamo fare un salto nel passato, precisamente nel 2009. Ma andiamo con ordine e iniziamo dal loro ultimo scontro sul palco di Rai 1.: l’affondo sua Ballando con le Stelle Fra gli sconti trache ...

