Selvaggia Lucarelli contro Diana del Bufalo non vaccinata: “Vittimismo e disinformazione” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non ci sta Selvaggia Lucarelli a leggere quello che Diana del Bufalo ha scritto negli ultimi minuti sui social. Tutto è iniziato ieri sera, quando Diana ha raccontato in una diretta instagram, di non essersi fatta il vaccino. Le sue parole hanno fatto il giro della rete e questa mattina l’attrice, ha provato a spiegare nuovamente la sua posizione. Peccato però che abbia tirato in mezzo i giornalisti, che avrebbero a suo dire riportato delle dichiarazioni solo per fare click. Le parole di Diana non sono piaciute quasi a nessuno, anche perchè in questo periodo, tutti gli italiani che sono arrivati anche a tre dosi di vaccino, sono stanchi di sentire motivazioni surreali ( perchè se ci sono dei problemi di salute, si è esenti dal vaccino, e su questo nessuno può avere nulla da ridire). Ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non ci staa leggere quello chedelha scritto negli ultimi minuti sui social. Tutto è iniziato ieri sera, quandoha raccontato in una diretta instagram, di non essersi fatta il vaccino. Le sue parole hanno fatto il giro della rete e questa mattina l’attrice, ha provato a spiegare nuovamente la sua posizione. Peccato però che abbia tirato in mezzo i giornalisti, che avrebbero a suo dire riportato delle dichiarazioni solo per fare click. Le parole dinon sono piaciute quasi a nessuno, anche perchè in questo periodo, tutti gli italiani che sono arrivati anche a tre dosi di vaccino, sono stanchi di sentire motivazioni surreali ( perchè se ci sono dei problemi di salute, si è esenti dal vaccino, e su questo nessuno può avere nulla da ridire). Ma ...

