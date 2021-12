Se il mondo diventa emozionata epifania (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sorge spontanea, davanti alle poesie di Nichi Vendola, la tentazione di leggerle anche alla luce della sua figura politica: come se potessero rivelarne qualcosa in più, oppure come se l’impegno politico potesse rivestirle di un senso diverso da quello che avrebbero altrimenti. Ma sarebbe sbagliato, cedere a questa tentazione? O non è forse vero che siamo quello che siamo nella nostra interezza, qualunque cosa facciamo? Nichi Vendola non è mai stato, e non è, un politico di giorno e un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sorge spontanea, davanti alle poesie di Nichi Vendola, la tentazione di leggerle anche alla luce della sua figura politica: come se potessero rivelarne qualcosa in più, oppure come se l’impegno politico potesse rivestirle di un senso diverso da quello che avrebbero altrimenti. Ma sarebbe sbagliato, cedere a questa tentazione? O non è forse vero che siamo quello che siamo nella nostra interezza, qualunque cosa facciamo? Nichi Vendola non è mai stato, e non è, un politico di giorno e un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

_Carabinieri_ : Splendida vittoria per l’App. Dominik Paris, del Centro Sportivo #Carabinieri, che a Bormio vince la “Stelvio”, dis… - Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - sfanculin : RT @donatellabc: Quando adotto un cane non prendo quello che mi piace o il più bello ma il più bisognoso. Quando arriva a casa incredulo e… - NelNomedi_Day : Se il ritmo di sigarette fumate da sophie rimane questo la Marlboro diventa l azienda più ricca di questo mondo è p… - delilahvipic : RT @donatellabc: Quando adotto un cane non prendo quello che mi piace o il più bello ma il più bisognoso. Quando arriva a casa incredulo e… -