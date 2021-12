Scuola: Casa (M5s), 'ok Odg su prolungamento organico covid' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Il governo ha accolto con parere favorevole l'Ordine del giorno a mia prima firma per prolungare ulteriormente i contratti del personale scolastico covid 19. Con l'aumento dei contagi è vitale impiegare fino al termine delle attività didattiche tutto l'organico già in servizio per sdoppiare le classi, garantire il distanziamento, igienizzare e sanificare gli ambienti. Due anni di ricorso obbligato alla Dad hanno lasciato enormi danni psicologici e formativi a un'intera generazione di ragazze e ragazzi, oggi più che mai dobbiamo garantire la regolarità didattica e le lezioni in presenza. Nel primo provvedimento utile andranno individuate le risorse necessarie. Mettiamo in sicurezza la Scuola fino a fine anno". Così Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Il governo ha accolto con parere favorevole l'Ordine del giorno a mia prima firma per prolungare ulteriormente i contratti del personale scolastico19. Con l'aumento dei contagi è vitale impiegare fino al termine delle attività didattiche tutto l'già in servizio per sdoppiare le classi, garantire il distanziamento, igienizzare e sanificare gli ambienti. Due anni di ricorso obbligato alla Dad hanno lasciato enormi danni psicologici e formativi a un'intera generazione di ragazze e ragazzi, oggi più che mai dobbiamo garantire la regolarità didattica e le lezioni in presenza. Nel primo provvedimento utile andranno individuate le risorse necessarie. Mettiamo in sicurezza lafino a fine anno". Così Vittoria, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera.

