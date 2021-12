Scuola | a Chieti la riapertura scolastica slitta al 10 gennaio | dopo lo screening

(Di giovedì 30 dicembre 2021)- Il sindaco diDiego Ferrara ha predisposto l'ordinanza che prevede lomento al 102022 del ritorno aper gli alunni della primaria e secondaria di primo grado. Una scelta che rende possibile l'effettuazione di tamponi antigenici, per rilevare eventuali casi positivi al Covid, nei giorni precedenti il rientro, ovvero il 7, l'8 e il 9, per i bambini delle elementari e delle medie cittadine che potranno effettuarli grazie alla sinergia fra Comune, Arma dei Carabinieri ed Esercito. "Nei giorni prima del rientro astiamo predisponendo unodi massa con adesione volontaria - dicono il sindaco Ferrara e l'assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino - Lo faremo con tamponi antigenici e ...

