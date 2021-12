Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuderia Bologna

QN Motori

Giunta al 15° anno dalla sua fondazione , laSquadra Corse e il suo Presidente Francesco Amante festeggiano un 2021 ricco di traguardi. Sono ben 23 i titoli di classe raggiunti quest'anno dai piloti diCorse, che non si ..., lunedì 27 dicembre 2021 - Prima di tutto è un graphic designer: progetta e dà vita a ... A quando farebbe risalire l'inizio del tutto? "Senz'altro all'arrivo indi All In. È arrivato ...Scuderia Bologna Squadra Corse, le novità per il 2022. Bologna-San Luca e Bologna-Raticosa, le prossime edizioni si terranno il 3 aprile e il 19 giugno.Il noto pilota italiano è rimasto vittima di un grave incidente più di un anno fa. Proprio di recente, è arrivata una notizia attesissima ...