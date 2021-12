Scoperta dopo 90 anni iscrizione etrusca su un elmo di 2400 anni

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Degli studi su unetrusco, dimenticato perin un museo, rivelano dettagli interessanti e inaspettati sulla storia antica. Quell’era protetto da una teca da almeno novant’, e nessuno aveva mai voluto o potuto studiarlo a dovere. Nessuno, per esempio, aveva notato l’incisione presente al suo interno. Un particolare che rende questo reperto raro e, soprattutto, storicamente rilevante. Infatti, sono pochissimi gli elmi di epocaconosciuti dagli archeologi… L’etrusco dalla misteriosaL’etrusco riscoperto nell’ETRU, Museo Nazionale Eutrusco Villa Giulia (ETRU) – curiosauro.itL’archeologia ha portato alla luce in passato un grande deposito rituale di centocinquanta elmi ...

Advertising

fanpage : L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta indagando sull’epidemia di una malattia al momento ancora sconosciuta ch… - p_candelaresi : Gli esperti d’arte di tutto il mondo sono impazziti dopo la scoperta effettuata dalla medievalista Chiara Frugoni d… - MarceVann : RT @ItalianPolitics: ECONOMIA. Dopo lo studio dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, ieri anche la Funzione Pubblica CGIL ha pubblicato i d… - schaatzimausi : Scoperta per caso su twitter dopo l'uscita della prima puntata, ho letto la trama di merlì a grandi linee e ho pens… - antoniusalbus : RT @ItalianPolitics: ECONOMIA. Dopo lo studio dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, ieri anche la Funzione Pubblica CGIL ha pubblicato i d… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta dopo

Mentre i casi di Covid - 19 aumentano sempre più, giornogiorno, in Italia, non possono mancare gli interrogativi sulla variante Omicron che sta ...che dava la Delta una volta. Il perché? ...Rapidamente,ladell'ignobile azione, la notizia è corsa velocemente su i social dove non sono state risparmiate feroci critiche nei confronti degli ignoti autori del gesto. Amareggiati ...Tre volte positiva al Covid in meno di un anno. È la vicenda di Virginia Coccia, una donna che vive a Roma con il marito e i loro due figli, e che oggi spiega: «La ...Una mostra affianca al capolavoro di Palazzo Barberini circa trenta opere sul tema dell’eroina biblica. Il confronto, come al solito, è con la figlia di Orazio Gentileschi ...