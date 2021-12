Scomparso nel 1977 e dichiarato morto: la storia di Vincenzo, il clochard ritrovato vivo a La Spezia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si chiama Vincenzo B., è nato a Marsala l’11 marzo 1960 ed è stato dato per morto nel 2010, prima di ricomparire a La Spezia qualche giorno fa. La dichiarazione di morte di undici anni fa è stata annullata dopo che l’uomo è stato ricoverato all’ospedale San Nicolò di Lepanto. Quando ha declinato le sue generalità, presso le banche dati degli uffici giudiziari risultava deceduto, secondo quanto dichiarato dal tribunale di Trento, a cui si era rivolto il fratello Vito, che non aveva sue notizie dal 1977. L’atto è stato revocato in accoglimento del ricorso del procuratore Antonio Patrono, dopo che la banca dati dei carabinieri aveva fornito un’ulteriore prova dell’esistenza in vita del presunto morto: le sue impronte digitali catturate durante un controllo a Prato nove anni fa. ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si chiamaB., è nato a Marsala l’11 marzo 1960 ed è stato dato pernel 2010, prima di ricomparire a Laqualche giorno fa. La dichiarazione di morte di undici anni fa è stata annullata dopo che l’uomo è stato ricoverato all’ospedale San Nicolò di Lepanto. Quando ha declinato le sue generalità, presso le banche dati degli uffici giudiziari risultava deceduto, secondo quantodal tribunale di Trento, a cui si era rivolto il fratello Vito, che non aveva sue notizie dal. L’atto è stato revocato in accoglimento del ricorso del procuratore Antonio Patrono, dopo che la banca dati dei carabinieri aveva fornito un’ulteriore prova dell’esistenza in vita del presunto: le sue impronte digitali catturate durante un controllo a Prato nove anni fa. ...

amnestyitalia : L'arcivescovo #DesmondTutu, scomparso ieri all’età di 90 anni, è stato un faro per il movimento per i diritti umani… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Caravaggio, Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, 1600, olio su tela, dipi… - SilviaC25648506 : RT @chilhavistorai3: Sparito nel nulla durante le vacanze di Natale in #AltoAdige: Mario Bonduan è scomparso il #30dicembre 2009 dalla piaz… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Sparito nel nulla durante le vacanze di Natale in #AltoAdige: Mario Bonduan è scomparso il #30dicembre 2009 dalla piaz… - monicamondini : RT @chilhavistorai3: Sparito nel nulla durante le vacanze di Natale in #AltoAdige: Mario Bonduan è scomparso il #30dicembre 2009 dalla piaz… -