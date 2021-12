Sci oggi tv Cdm maschile supergigante Bormio: come seguirlo in diretta e in streaming (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ultimo giorno sulle nevi di Bormio per la Coppa del mondo maschile di sci. Dopo le emozioni di lunedì 27 dicembre, con la sesta vittoria sulla mitica Stelvio di Dominik Paris, il circo bianco ha disputato ieri il supergigante. L&rsquo... Leggi su today (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ultimo giorno sulle nevi diper la Coppa del mondodi sci. Dopo le emozioni di lunedì 27 dicembre, con la sesta vittoria sulla mitica Stelvio di Dominik Paris, il circo bianco ha disputato ieri il. L&rsquo...

Advertising

ninettait : Oggi le giornaliste e i giornalisti della Rai scioperano. Non c’è la trasmissione in diretta per lo sci. scioperare: to strike - infoitsport : Sci di Fondo - De Fabiani: 'Il risultato di oggi è un ottimo segnale per il resto del Tour de Ski' - FondoItalia : Sci di Fondo - De Fabiani: 'Il risultato di oggi è un ottimo segnale per il resto del Tour de Ski' - Radio3scienza : RT @ayrelavc: @Radio3scienza @diffrazioni @CNRsocial_ @Radio3tweet @Paolo_Conte_61 @ProgettoTheia @Zanichelli_ed @Zanichelli_Sci @EuChemS @… - Enri84522302 : sono d'accordo, sei molto intelligente.lo sci oggi non ha senso.guardo imiei scarponi e sci in garage e piango perc… -