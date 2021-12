Sci, niente Maribor per mancanza di neve, ok Adelboden (Di giovedì 30 dicembre 2021) Bologna, 30 dicembre 2021 " Ancora problemi di neve a Maribor . La tappa slovena sta vivendo un vero e proprio travaglio negli ultimi anni e anche per l'inizio del 2022 ci sarà una cancellazione con ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Bologna, 30 dicembre 2021 " Ancora problemi di. La tappa slovena sta vivendo un vero e proprio travaglio negli ultimi anni e anche per l'inizio del 2022 ci sarà una cancellazione con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… - AngeloR54671811 : RT @ilmanifesto: Vincono regioni e aperturisti: niente quarantena per chi ha il booster e la seconda dose da meno di 4 mesi. Scontro nel go… - EmanueleCinelli : Per il fine anno niente è meglio che riesumare vecchie foto: la mia prima gara di sci (1972) e l'ultima (1985). - penelopeblondie : Poi niente, sto qua, #novax convinto, tutto un post da due anni del complotto, la gente che muore giovane col vacci… - MEcosocialista : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Vincono regioni e aperturisti: niente quarantena per chi ha il booster e la seconda dose da -di 4mesi Scon… -