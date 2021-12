Sci di fondo, Tour de Ski Oberstdorf 2022. Nessuna donna ha ancora bissato il successo nella sprint bavarese (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il XVI Tour de Ski si sposta dalla Svizzera alla Germania, abbandonando Lenzerheide per traslocare a Oberstdorf, dove si disputeranno la terza e la quarta tappa. In tema di sport invernali, il borgo della Baviera è legato soprattutto al salto con gli sci, in virtù della presenza di due trampolini leggendari, a al pattinaggio di figura, essendo un importante centro di allenamento di carattere internazionale. Tuttavia anche lo sci di fondo può fregiarsi di una buona tradizione, avendovi disputato ben tre edizioni dei Campionati del Mondo (1987, 2005, 2021). Per quanto concerne l’attualità, sono previste la terza e la quarta tappa dell’appuntamento multi stage originale, ovvero una 10 km mass start a tecnica libera e una sprint in passo alternato. 10 KM A SKATING MASS START La 10 km mass start è un format letteralmente ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il XVIde Ski si sposta dalla Svizzera alla Germania, abbandonando Lenzerheide per traslocare a, dove si disputeranno la terza e la quarta tappa. In tema di sport invernali, il borgo della Baviera è legato soprattutto al salto con gli sci, in virtù della presenza di due trampolini leggendari, a al pattinaggio di figura, essendo un importante centro di allenamento di carattere internazionale. Tuttavia anche lo sci dipuò fregiarsi di una buona tradizione, avendovi disputato ben tre edizioni dei Campionati del Mondo (1987, 2005, 2021). Per quanto concerne l’attualità, sono previste la terza e la quarta tappa dell’appuntamento multi stage originale, ovvero una 10 km mass start a tecnica libera e unain passo alternato. 10 KM A SKATING MASS START La 10 km mass start è un format letteralmente ...

