Sci alpino | nessun podio a Lienz per l’Italia La rimonta non basta a Brignone | solito disastro in slalom

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il 2021 dello sci femminile azzurro si è chiuso senza il botto sperato. Aè stata una due giorni deludente per la squadra italiana, che ha mancato ilin gigante e che ha recitato nuovamente il ruolo della comparsa in, specialità nella quale ormai la crisi è profonda da tempo e non sembra davvero esserci una fine. La prima gara, però, è stata il gigante, che ha visto il quarto posto di Federica. La valdostana rimanda ancora il primodella stagione, sfiorandolo con una pazzescanella seconda manche (miglior crono). Purtroppo i troppi errori nella prima sono stati fatali ad unache in questi primi giganti ha faticato ad essere costante tra una manche e l’altra. Un passo indietro per Marta Bassino dal terzo posto ottenuto ...

La Coppa del Mondo disi è tinta di azzurro appena l'anno scorso, per la prima volta nella storia in campo femminile grazie a Federica Brignone . In campo maschile un titolo assoluto manca ...Il soccorsoè intervenuto nel recupero di una giovane sciatrice caduta a 1.800 metri di quota.Il 2021 dello sci femminile azzurro si è chiuso senza il botto sperato. A Lienz è stata una due giorni deludente per la squadra italiana, che ha mancato il podio in gigante e che ha recitato nuovament ...Sci alpino, la start list del secondo Super-G maschile a Bormio 2021: ecco pettorali e italiani in gara di giovedì 30 dicembre ...