Sci alpino | Cdm donne Cancellata tappa Maribor | azzurre a Tarvisio

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - infoitsport : Sci alpino, Petra Vlhova vince lo slalom di Lienz. Federica Brignone sedicesima - Emycaiazzo22 : RT @ItaliaTeam_it: A Bormio per godersi la Coppa del Mondo di sci alpino, la canoista Stefanie Horn ci racconta il particolare rapporto con… - infoitsport : Sci alpino, cancellati gigante e slalom femminile a Maribor. La Coppa del Mondo si sposta a Kranjska Gora? - infoitsport : Sci alpino, perché è stato cancellato il superG di Bormio? 'Vento caldissimo, neve asciutta': la spiegazione di Rin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Allenamento per Goggia, Brignone, Bassino, Curtoni e Malesi ROMA - La Federazione Internazionale delloha comunicato che la tappa di Coppa del mondo femminile prevista a Maribor (Slo), sabato 8 e domenica 9 gennaio, è stata cancellata a causa della mancanza di neve. La possibile sede per il ...Come da tradizione venerdì 31 dicembre Artesina saluterà l'anno con la Fiaccolata dei Maestri di. Appuntamento alle ore 18.45. Il comprensorio Mondolèski è aperto con anche l'accesso da ......Piste da sci? Per 7 italiani su 10 è giusto mettere l'obbligo di assicurazione. In tantissimi ritengono giusta la norma che scatterà nel 2022 ...Oggi non è andato in scena il secondo superG maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La gara è stata cancellata a causa delle alte temperature che hanno reso d ...