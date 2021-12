Sci alpino | cancellato il Super-G maschile di Bormio! Condizioni della neve impraticabili

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si chiude con un po’ di amaro in bocca la splendida settimana di Bormio, sede di una delle tappe più prestigiose e spettacolariCoppa del Mondodi sci2021-2022. Gli organizzatori sono stati costretti infatti a cancellare il-G in programma stamattina alle ore 11.30 a causa delle. Le altissime temperature delle ultime ore, abbinate alla pioggia arrivata già ieri nel pomeriggio, hanno danneggiato il manto nevoso“Stelvio” rendendo impossibile lo svolgimento del secondo-G consecutivo sulla pista italiana. Inutile dunque il tentativo di salare il tratto finale del tracciato (quello inpiù critiche), a questo punto la FIS ...

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - RSIsport : ?? Pioggia e alte temperature hanno reso impraticabile la pista Stelvio. Il secondo super G di Bormio è stato annul… - Eurosport_IT : Il SuperG di Bormio non si disputerà a causa delle condizioni della neve ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine |… - sportface2016 : Sci alpino, super-G #Bormio 2021: evento cancellato a causa delle alte temperature - ChrisBrey1 : RT @Gazzetta_it: Coppa del Mondo: troppo caldo a Bormio, cancellato il superG #fisski -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Un passo indietro per Marta Bassino dal terzo posto ottenuto a Courchevel . Anche la piemontese ha pasticciato nella prima manche, chiudendo solamente ottava e nella seconda ha recuperato due ...... arrivando alla conclusione che fossero inadeguate per la corretta disputa dell'evento di riferimento; tappa italiana valevole per la Coppa del Mondo di2021/2022 dunque annullata durante ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CANCELLATO IL SECONDO SUPERG DI BORMIO I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG DI OGGI 10.58 La nostra DIRETTA LIVE si chiude quindi così. Rimanete sul nostro sito ...Si chiude con un po' di amaro in bocca la splendida settimana di Bormio, sede di una delle tappe più prestigiose e spettacolari della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021-2022. Gli organizzator ...