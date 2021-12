Scatta l’obbligo vaccinale per tutti gli atleti degli sport di squadra in Italia da gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ondata di contagi di quest’ultimo periodo, legata al Covid-19, ha portato il Governo a prendere dei provvedimenti relativamente alla gestione dell’ordine pubblico, delle attività e degli eventi sportivi. Come riportato dalla Gazzetta dello sport, a partire dal 10 gennaio del 2022 tutti i calciatori Italiani, al pari di tutti gli atleti impegnati negli sport di squadra, dovranno vaccinarsi o essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi per proseguire la loro attività agonistica. La decisione rientra nel piano varato dall’Esecutivo nel corso del Consiglio dei Ministri che si è tenuto nella serata di ieri. Una strategia, chiaramente, volta a minimizzare al meglio possibile la diffusione dei casi positivi che nelle ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ondata di contagi di quest’ultimo periodo, legata al Covid-19, ha portato il Governo a prendere dei provvedimenti relativamente alla gestione dell’ordine pubblico, delle attività eeventiivi. Come riportato dalla Gazzetta dello, a partire dal 10del 2022i calciatorini, al pari digliimpegnati neglidi, dovranno vaccinarsi o essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi per proseguire la loro attività agonistica. La decisione rientra nel piano varato dall’Esecutivo nel corso del Consiglio dei Ministri che si è tenuto nella serata di ieri. Una strategia, chiaramente, volta a minimizzare al meglio possibile la diffusione dei casi positivi che nelle ...

