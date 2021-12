Scadenza patenti e foglio rosa, c’è la proroga: le nuove date (Di giovedì 30 dicembre 2021) Arriva la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che sancisce una nuova proroga per patenti e fogli rosa Arriva la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che proroga le scadenze delle patenti e dei fogli rosa. La proroga è stata giustificata dal rinnovo dello stato di emergenza del Paese confermato fino L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 30 dicembre 2021) Arriva la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che sancisce una nuovapere fogliArriva la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti chele scadenze dellee dei fogli. Laè stata giustificata dal rinnovo dello stato di emergenza del Paese confermato fino L'articolo proviene da Consumatore.com.

