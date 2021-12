Scacchi | Vachier-Lagrave vince i Mondiali blitz 2021 Titolo femminile alla 17enne Assaubayeva Moroni e Dvirnyy | due giorni da ricordare

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Anche idi Varsavia, così come quelli rapid, si concludono con uno spareggio tra primi in classifica con relative polemiche e ironie. Are è il francese Maxime, cheterza partita di tie-break riesce a sconfiggere il padrone di casa Jan-Krzysztof Duda con un bel finale di Torri scaturito da una Spagnola chiusa. A sei anni di distanza dal secondo posto di Berlino 2015, dunque, per il transalpino arriva l’alloro principalea 31 anni, al termine di una giornata particolarmente caotica. La positività al Covid-19 di alcuni giocatori, tra i quali Hikaru Nakamura, ha infatti ritardato l’inizio del gioco di un’ora. Nel 13° turno, tra i big, si notano due cose: il russo Daniil Dubov che, essendo accoppiato con l’americano, muove 1. ...