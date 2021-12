Sarei tranquillamente potuto arrivare da Londra a Roma positivo al Covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono tornato per le vacanze di Natale ormai da qualche giorno, come di consueto, e, se invece di avere i documenti in regola, avessi portato delle foto stampate su carta, o, ancora peggio, dei documenti inviati da laboratori che certificavano una mia positività al Covid, Sarei comunque entrato tranquillamente in Italia, dopo aver contagiato treni, aerei, sale d’attesa. Come accade per ogni Paese, è la nazione “ospitante” a determinare i requisiti di arrivo. L’Italia, per chi è vaccinato (indistintamente con due o tre dosi), chiede tre cose: il Green Pass, il Passenger Locator Form (un documento che contiene informazioni personali e recapiti del viaggiatore, sia in formato cartaceo che digitale) e un tampone con esito negativo. Per quest’ultimo le regole sono state cambiate pochi giorni prima del mio volo, stabilendo che se fosse stato ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono tornato per le vacanze di Natale ormai da qualche giorno, come di consueto, e, se invece di avere i documenti in regola, avessi portato delle foto stampate su carta, o, ancora peggio, dei documenti inviati da laboratori che certificavano una mia positività alcomunque entratoin Italia, dopo aver contagiato treni, aerei, sale d’attesa. Come accade per ogni Paese, è la nazione “ospitante” a determinare i requisiti di arrivo. L’Italia, per chi è vaccinato (indistintamente con due o tre dosi), chiede tre cose: il Green Pass, il Passenger Locator Form (un documento che contiene informazioni personali e recapiti del viaggiatore, sia in formato cartaceo che digitale) e un tampone con esito negativo. Per quest’ultimo le regole sono state cambiate pochi giorni prima del mio volo, stabilendo che se fosse stato ...

