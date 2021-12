Sanremo 2022 | famosa attrice potrebbe affiancare Amadeus | ecco di chi si tratta

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’edizionedel Festival dista per cominciare e moltissime sono le indiscrezioni che stanno trapelando in merito ai volti famosi che saliranno sul palco del teatro Ariston. In particolar modo, in queste ore è trapelata una voce che vede unadurante la prossima esperienza del Festival della canzone italiana. Scopriamo di chi sie che cosa è emerso.chiaccompagnareLe porte del Festival disi apriranno il giorno 1 febbraio e si chiuderanno il 5. In queste cinque serate si esibiranno i cantanti in gara, ma non solo. Sul palco ci sarà spazio anche per ...