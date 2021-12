Sampdoria | Lanna in visita al centro sportivo blucerchiato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Primaufficiale di Marcoin qualità di nuovo presidente della: le immagini dell’ex difensoreLaè pronta a tornare in campo per riprendere gli allenamenti in vista del match contro il Cagliari. La seduta è fissata per le ore 15 tra le mura del Mugnaini di Bogliasco dove Roberto D’Aversa accoglierà i blucerchiati, al netto di Omar Colley e Mikkel Damsgaard. Il tecnico incontrerà anche Marco. Primapresidenziale per l’ex difensore della, nominato presidente dopo i fatti occorsi a Massimo Ferrero (arresto, detenzione in carcere a San Vittore e ora ai domiciliari).è arrivato nel primo pomeriggio per avere un primo faccia a faccia con il tecnico ...