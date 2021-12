Saman Abbas | il frammento di cranio trovato nel Po al vaglio del Ris | gli esami a metà gennaio

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Potrebbero arrivare a un punto di svolta le indagini sul caso di, la giovane pachistana che sarebbe stata uccisa dai familiari perché si era opposta a un matrimonio combinato. Il 14, infatti, il Ris di Parma procederà con gli accertamenti tecnici irripetibili sulosseo, una parte di calotta cranica,il 3 novembre scorso nel Po, nel Comune di Boretto, a circa 20 km dal luogo dovepotrebbe essere stata uccisa. Inoltre, il 5intanto a Parigi è prevista, dopo tre rinvii, l’udienza per l’estradizione dello zio di, Danish Hasnain, considerato l’esecutore materiale del delitto, ma anche la mente del progetto criminoso. Le analisi sulosseo rinel Po A ...

...dopo tre rinvii l'udienza per l'estradizione dello zio Sono previsti per il 14 gennaio prossimo gli accertamenti tecnici irripetibili sul frammento osseo che potrebbe appartenere a. Il ...Svolta nel giallo della giovane pakistanascomparsa a maggio da Novellara. I Ris cercano di isolare il Dna. Lo speciale contiene due articoli.Il ritrovamento è avvenuto il 3 novembre scorso nel Po, a circa 20 km dal luogo dove la giovane pachistana è stata uccisa.Sono previsti per il 14 gennaio prossimo gli accertamenti tecnici irripetibili sul frammento osseo che potrebbe appartenere a Saman Abbas. Il ritrovamento di una parte di calotta cranica, è avvenuto i ...