Salute | al ‘Pascale’ rimosso tumore ovarico di nove chili

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDalla risonanza magnetica prescritta dai ginecologi dell’ospedale ‘Pascale‘ d Napoli è emerso che la donna, straniera ma residente a Castellammare di Stabia, di 69 anni, aveva undi 9, che le era cresciuto nell’addome che è stato successivamente. A eseguire l’intervento è stata l’equipe di Gennaro Casella e di Felice Scala della Ginecologia deldi Napoli, diretta da Stefano Greggi. Un ovaio regolare misura in media 2 centimetri e mezzo di diametro. Quello tolto alla paziente ucraina ne misurava 40 di centimetri. E per rimuoverlo l’equipe della sala operatoria ha lavorato per quasi due ore, con un taglio che dal pube è arrivato fin su allo sterno della donna. Casella e Scala hanno dovuto effettuare tre tagli. Dalla risonanza non si ...