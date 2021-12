Saluta pg De Francisci | ha riaperto le indagini sul 2 agosto

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Va in pensione Ignazio De, procuratore generale di Bologna. In magistratura dal 1977, ha fatto parte dello storico pool antimafia con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e poi della Dda di ...

