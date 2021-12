Salto con gli sci, Tournée dei 4 trampolini Garmisch-Partenkirchen 2022. Spesso è lotteria a causa del vento (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ormai da 59 anni la seconda tappa della Vierschanzentournee va in scena a Garmisch-Partenkirchen. Tale ruolo non è stato ricoperto solo in occasione della prima (1953), della quinta (1956-57), della decima (1961-62) e dell’undicesima (1962-63) edizione. Nel primo caso fu l’evento inaugurale, negli altri tre rappresentò invece il terzo appuntamento. È però rimasta fissa la data. Si gareggia sempre nella giornata di Capodanno. Non a caso questa competizione, denominata Neujahrsspringen (ovvero “Il Salto del nuovo anno”) ha una tradizione secolare ancor più ampia rispetto alla Tournée, essendo nata addirittura nel 1922. Dunque in quest’inverno si festeggerà il centenario. Il “Große Olympiaschanze” fu costruito nel lontano 1921, ma prese questo nome solamente nel 1934, quando terminò la ristrutturazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ormai da 59 anni la seconda tappa della Vierschanzentournee va in scena a. Tale ruolo non è stato ricoperto solo in occasione della prima (1953), della quinta (1956-57), della decima (1961-62) e dell’undicesima (1962-63) edizione. Nel primo caso fu l’einaugurale, negli altri tre rappresentò invece il terzo appuntamento. È però rimasta fissa la data. Si gareggia sempre nella giornata di Capodanno. Non a caso questa competizione, denominata Neujahrsspringen (ovvero “Ildel nuovo anno”) ha una tradizione secolare ancor più ampia rispetto alla, essendo nata addirittura nel 1922. Dunque in quest’inverno si festeggerà il centenario. Il “Große Olympiaschanze” fu costruito nel lontano 1921, ma prese questo nome solamente nel 1934, quando terminò la ristrutturazione ...

