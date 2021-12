Salto con gli sci femminile | Kramer vince le qualificazioni di Ljubno e trova Jessica Malsiner nello scontro diretto di domani

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si è appena conclusa sul Normal Hill dila qualificazione per gara-1 della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondodicon gli sci 2021-2022 (valida anche come prima edizione del Silvester Tournament), che si concluderà sabato 1° gennaio con lo svolgimento della seconda competizione individuale dell’appuntamento sloveno. Maritasi conferma attuale punto di riferimento della disciplina e firma il miglior punteggio assoluto in qualificazione, pur senza demolire il resto della concorrenza come in altre occasioni, candidandosi al ruolo di favorita principale per quello che potrebbe diventare il quinto successo di seguito in Coppa del Mondo. La fenomenale austriaca classe 2001, pettorale giallo, ha sfoderato undavvero notevole con forte vento alle spalle, atterrando ...