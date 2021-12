Saltano Capodanno in Musica su Mediaset: ci sono altri positivi dopo Al Bano! (Di giovedì 30 dicembre 2021) altri due personaggi del mondo dello spettacolo costretti al forfait per Capodanno in Musica su Mediaset per la positività al Covid Pio e Amedeo non saranno presenti a Capodanno in Musica di Mediaset perché uno dei due è positivo al Covid. Come da protocollo, prima di prendere parte all’evento, i due comici hanno dovuto sottoporsi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021)due personaggi del mondo dello spettacolo costretti al forfait perinsuper latà al Covid Pio e Amedeo non saranno presenti aindiperché uno dei due è positivo al Covid. Come da protocollo, prima di prendere parte all’evento, i due comici hanno dovuto sottoporsi L'articolo proviene da Inews.it.

