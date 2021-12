Salta per il momento l’ingresso di Delia Duran e minaccia azioni legali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un ingresso desiderato da tantissimi fan, ma che purtroppo fino a poche ore fa è sembrato rimandato. Delia Duran entrerà lunedì 3 Gennaio nella Casa del Grande Fratello Vip 6 o dovremo aspettare ancora? Perché Delia Duran non sarebbe stata una concorrente del GF VIP 6? Delia Duran sarebbe entrata lunedì 3 o 10 Gennaio nella Casa del GF VIP 6, insieme a Kabir Bedi, ma secondo Deianira Marzano, la web influencer “picconatrice” dei vip, qualcosa è andato storto. Tuttavia oggi è arrivata la smentita secca di Delia Duran, che minaccia azioni legali contro chiunque diffonda false notizie sulla sua salute. Non ha il covid! La notizia è falsa. Ecco i suoi messaggi su Instagram: La lettera d’amore di Alex ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un ingresso desiderato da tantissimi fan, ma che purtroppo fino a poche ore fa è sembrato rimandato.entrerà lunedì 3 Gennaio nella Casa del Grande Fratello Vip 6 o dovremo aspettare ancora? Perchénon sarebbe stata una concorrente del GF VIP 6?sarebbe entrata lunedì 3 o 10 Gennaio nella Casa del GF VIP 6, insieme a Kabir Bedi, ma secondo Deianira Marzano, la web influencer “picconatrice” dei vip, qualcosa è andato storto. Tuttavia oggi è arrivata la smentita secca di, checontro chiunque diffonda false notizie sulla sua salute. Non ha il covid! La notizia è falsa. Ecco i suoi messaggi su Instagram: La lettera d’amore di Alex ...

Advertising

borghi_claudio : Per mesi abbiamo indagato nel silenzio generale, poi come la pentola a pressione di cui salta il coperchio... Ora… - paolagalant : RT @DelpapaMax: Non dite sempre è finita, hanno vinto, gli italiani subiscono tutto, non reagiscono ecc. Le cose sono cambiate, il disastro… - NormalCrypto : @thekidlaroiit @thekidlaroi Se il concerto salta per motivo covid spacco tutto - tuttopuntotv : Salta per il momento l’ingresso di Delia Duran e minaccia azioni legali #GFVip6 #GFVip - Martina95190659 : RT @DelpapaMax: Non dite sempre è finita, hanno vinto, gli italiani subiscono tutto, non reagiscono ecc. Le cose sono cambiate, il disastro… -